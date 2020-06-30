Винное мыло, книга об уходе за кожей, патчи-сашими и еще 13 новинок июня.

Шампунь Panpuri Balance

Средство, которое одновременно с очищением волос заботится о кожи головы. А благодаря граненой бутылке отлично смотрится в ванной.

Цена 1950 р.
Мыло-желе Dr.Gloderm Jelly Cleanser

Мыло, напоминающее молочный пудинг, можно использовать и для умывания лица. Но лучше, не каждый день.

Цена 1462 р.
Гель для лица Lumene Nordic Hydra

Легкое средство с гелевой текстурой — отличный вариант для комфортного увлажнения летом.

Цена 999 р.
Флюид для лица Helena Rubinstein Prodigy Cellglow

Помимо крайне приятного, деликатного сияния, сыворотка может обеспечить кожу мощной защитой от солнца SPF50.

Цена 5135 р.
Патчи для глаз Foreverskin

Если вы думали, что самые «инстаграмные» патчи — золотые, значит вы не пробовали эти, напоминающие сашими из лосося.

Цена 175 р.
BB-крем Oattbe

Корейское тональное средство, которое ничем не уступает бестселлерам в категории BB-кремов, а по цене их даже обыгрывает.

Цена 990 р.
Парфюмерная вода Histoires de Parfums 7753

Аромат, посвященный Моне Лизе, сразу просвещает вас пропорцией сторон картины (77×53). А пахнет неординарными мужскими духами с сандалом и туберозой.

Цена от 3300 р.
Хайлайтер Romanovamakeup

Хайлайтер российского бренда, который людям без отпуска заменит сразу и бронзер.

Цена 2770 р.
Книга Керолайн Хайронс Skincare: The Ultimate No-Nonsense Guide

Книга главного гуру ухода за кожей обещает доступно ответить на самые важные вопросы.

Цена £20
Парфюмерная вода Juliette Has a Gun Lipstick Fever

Аромат губной помады, который слишком щедро сдобрили малиной.

Цена 6970 р.
Мыло Divina Bellezza

Бренд винной косметики пополнил ассортимент мылом с десятком ароматов. Это — аутентично виноградное.

Цена 650 р.
Маска L'Oreal Professionnel Serie Expert Pro Longer

Если за период карантина вы порядочно отрастили волосы, пришла пора за ними ухаживать. Эта маска подействует как филлеры — укрепит и поспособствует росту.

Цена 1460 р.
Бальзам для губ Givenchy Le Rose Perfecto

Бальзам для губ, который успешно заменит любимый блеск в вашей косметичке.

Цена 1876 р.
Лёгкий увлажняющий крем Don't Touch My Skin

Облегченная версия первого крема для лица научпоп бьюти-блогерки Адэль Мифтаховой.

Цена 1390 р.
Увлажняющий и отшелушивающий пилинг-крем для тела Fact

Отшелушивать тело принято жесткими скрабами. Бренд Fact показывает, что обновлять кожу можно и с помощью кислотных кремов.

Цена 493 р.
Парфюмерная вода Maison Lancôme Peut-Être

Переиздание амбрового аромата с нотами розы и жасмина.

Цена 17 256 р.