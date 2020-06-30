Винное мыло, книга об уходе за кожей, патчи-сашими и еще 13 новинок июня.
Средство, которое одновременно с очищением волос заботится о кожи головы. А благодаря граненой бутылке отлично смотрится в ванной.
Мыло, напоминающее молочный пудинг, можно использовать и для умывания лица. Но лучше, не каждый день.
Легкое средство с гелевой текстурой — отличный вариант для комфортного увлажнения летом.
Помимо крайне приятного, деликатного сияния, сыворотка может обеспечить кожу мощной защитой от солнца SPF50.
Если вы думали, что самые «инстаграмные» патчи — золотые, значит вы не пробовали эти, напоминающие сашими из лосося.
Корейское тональное средство, которое ничем не уступает бестселлерам в категории BB-кремов, а по цене их даже обыгрывает.
Аромат, посвященный Моне Лизе, сразу просвещает вас пропорцией сторон картины (77×53). А пахнет неординарными мужскими духами с сандалом и туберозой.
Хайлайтер российского бренда, который людям без отпуска заменит сразу и бронзер.
Книга главного гуру ухода за кожей обещает доступно ответить на самые важные вопросы.
Аромат губной помады, который слишком щедро сдобрили малиной.
Бренд винной косметики пополнил ассортимент мылом с десятком ароматов. Это — аутентично виноградное.
Если за период карантина вы порядочно отрастили волосы, пришла пора за ними ухаживать. Эта маска подействует как филлеры — укрепит и поспособствует росту.
Бальзам для губ, который успешно заменит любимый блеск в вашей косметичке.
Облегченная версия первого крема для лица научпоп бьюти-блогерки Адэль Мифтаховой.
Отшелушивать тело принято жесткими скрабами. Бренд Fact показывает, что обновлять кожу можно и с помощью кислотных кремов.
Переиздание амбрового аромата с нотами розы и жасмина.