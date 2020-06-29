Тропические, гибридные, винтажные и еще 10 самых интересных новых кроссовок.
Роскошные кеды на массивной подошве, сделанной будто бы из пластилина.
Создатель силуэта Puma Creeper на этот раз превратил бутсы в повседневные мощные кроссовки.
Спустя почти 20 лет спортивный бренд возвращает классическую модель в насыщенной расцветке.
Люксовый бренд показывает, как видит идеальные летние кеды. Если искали более серьезную, чем Converse или Vans, пару, то, вероятно, это она.
Новая коллаборация Vans и Kenzo все-таки добралась до России. Присмотритесь к усыпанным тюльпанами кедам Old Skool.
Кеды из коллаборации Converse и Pop Trading Company — наш фаворит этим летом.
Молодой шведский бренд постоянно расширяет арсенал. Очередная новинка — свежий взгляд на классические раннеры.
Британский бренд выпустил классические раннеры ручной работы. Винтажный стиль, комбинированный верх и, конечно, беспроигрышная расцветка.
Гибрид кроссовок и мокасин Saucony таки появился в России. И это та самая пара, ради которой захочется чаще носить плащи и пальто.
Уже успевшая обзавестись поклонниками модель Gel-Kinsei OG получила еще одну расцветку — очень летнюю.
Китайские мастера гибридной обуви в очередной раз соединили с десяток фрагментов, чтобы получить новую симпатичную модель.
В честь 30-летнего юбилея модели Air Max 90 спортивный бренд перевыпустил кроссовки в свежей камуфляжной расцветке.