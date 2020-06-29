Тропические, гибридные, винтажные и еще 10 самых интересных новых кроссовок.

Maison Mihara Yasuhiro Original Sole Canvas Low Sneaker

Роскошные кеды на массивной подошве, сделанной будто бы из пластилина.

Цена 25 999 р.
Puma x Billy Walsh Cell Dome

Создатель силуэта Puma Creeper на этот раз превратил бутсы в повседневные мощные кроссовки.

Цена 10 990 р.
Asics Gel-Nandi OG

Спустя почти 20 лет спортивный бренд возвращает классическую модель в насыщенной расцветке.

Цена 7119 р.
Palm Angels Palm-Appliquéd Vulcanized Sneakers

Люксовый бренд показывает, как видит идеальные летние кеды. Если искали более серьезную, чем Converse или Vans, пару, то, вероятно, это она.

Цена 18 500 р.
Kenzo x Vans Old Skool Tulipes

Новая коллаборация Vans и Kenzo все-таки добралась до России. Присмотритесь к усыпанным тюльпанами кедам Old Skool.

Цена 17 000 р.
Pop Trading Company x Converse Jack Purcell Pro Ox

Кеды из коллаборации Converse и Pop Trading Company — наш фаворит этим летом.

Цена 5488 р.
Axel Arigato Marathon R-Trail Sneaker

Молодой шведский бренд постоянно расширяет арсенал. Очередная новинка — свежий взгляд на классические раннеры.

Цена 15 025 р.
Norman Walsh Ensign Classic

Британский бренд выпустил классические раннеры ручной работы. Винтажный стиль, комбинированный верх и, конечно, беспроигрышная расцветка.

Цена £125
Lapstone & Hammer x Saucony Courageous Moc

Гибрид кроссовок и мокасин Saucony таки появился в России. И это та самая пара, ради которой захочется чаще носить плащи и пальто.

Цена 14 500 р.
Nike Blazer Mid ’77 Vintage

Переиздание культовой пары с нарочито винтажным налетом.

Цена 7425 р.
Asics Gel-Kinsei OG

Уже успевшая обзавестись поклонниками модель Gel-Kinsei OG получила еще одну расцветку — очень летнюю.

Цена €190
Li-Ning Sun Chaser

Китайские мастера гибридной обуви в очередной раз соединили с десяток фрагментов, чтобы получить новую симпатичную модель.

Цена 18 700 р.
Nike Air Max 90

В честь 30-летнего юбилея модели Air Max 90 спортивный бренд перевыпустил кроссовки в свежей камуфляжной расцветке.

Цена 10 330 р.
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