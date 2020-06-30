Нестандартные очки, ретрочасы и еще два десятка достойных вещей, которые появились в магазинах в июне.
Слегка кошачью форму оправы нельзя назвать трендом этого лета, но зато такой фасон не нуждается в сложных сочетаниях внутри образа.
Образцовая куртка в рабочем стиле — с контрастным воротником, четырьмя передними карманами и застежками-кнопками.
Polar Skate Co. выпустил летние расцветки модели ’93 Denim. Особенно выделяется пара в насыщенном красном с вкраплениями черного.
Беспроигрышный вариант гавайской рубашки от Wacko Maria — c в меру широким воротником и изящным узором по всей поверхности.
Ярусный хлопковый сарафан с рюшами с легкой подкладкой из вискозы — универсальный вариант на жаркое лето.
Оверсайз-рубашка на японский мотив. Подойдет под чиносы и сандалии Suicoke.
Скейтерская неоклассика — прямые брюки расслабленного кроя в мелкую полоску.
Практичная сумка из рипстопа, который Carhartt WIP использует при создании своих брюк карго.
Переиздание классических наручных часов Casio обзавелось хамелионистой плашкой на циферблате.
Тай-дай-толстовка как обязательная экипировка каждого человека, вышедшего из карантина.
Футуристичные велоочки Oakley. Благодаря форме и деталям складывается впечатление, что их оправа вот-вот расплавится.
Беговая куртка, защищающая от ветра с помощью объемного воротника и кулиски на бедрах.
Еще одно хорошее вложение на лето — простое платье в деревенском стиле. Обратите внимание на варианты пастельных оттенков.
Вариант для настоящих поклонников сафари: нестандартная дуохромная расцветка и петли для удобства.
Минималистичные часы из нержавеющей стали в привычной милитари-эстетике Найджела Кобурна и Timex.
Марка знаменитых массивных сандалий выпустила свой вариант универсальной женской обуви на лето. Получилось сдержанно и стильно.
Эффектное поло из материала терри, которое на ощупь напоминает полотенце.
Под тонкий велюр сложно подобрать подходящую погоду, так что платье может пригодиться во время внезапных летних заморозков.
Бренд команды Mirstores нестандартно отображает главный тренд аксессуаров 2020 года — наивные украшения из бисера, которые вот-вот всем надоедят.
Рубашка с короткими рукавами из коллаборации Fred Perry и Beams. Тот случай, когда излишний брендинг идет на пользу.
Переосмысление классической модели G-Shock от лондонцев Places + Faces — с лаконичными рефлективными элементами на корпусе и ремешке.