Нестандартные очки, ретрочасы и еще два десятка достойных вещей, которые появились в магазинах в июне.

Очки Komono Kiki

Слегка кошачью форму оправы нельзя назвать трендом этого лета, но зато такой фасон не нуждается в сложных сочетаниях внутри образа.

Цена 6661 р.
Куртка Stussy

Образцовая куртка в рабочем стиле — с контрастным воротником, четырьмя передними карманами и застежками-кнопками.

Цена 13 558 р.
Джинсы Polar Skate Co.

Polar Skate Co. выпустил летние расцветки модели ’93 Denim. Особенно выделяется пара в насыщенном красном с вкраплениями черного.

Цена 7102 р.
Рубашка Wacko Maria

Беспроигрышный вариант гавайской рубашки от Wacko Maria — c в меру широким воротником и изящным узором по всей поверхности.

Цена $373
Платье I Am Studio

Ярусный хлопковый сарафан с рюшами с легкой подкладкой из вискозы — универсальный вариант на жаркое лето.

Цена 13 700 р.
Рубашка CU8E

Оверсайз-рубашка на японский мотив. Подойдет под чиносы и сандалии Suicoke.

Цена 5000 р.
Брюки Stussy

Скейтерская неоклассика — прямые брюки расслабленного кроя в мелкую полоску.

Цена 8070 р.
Сумка Carhartt WIP

Практичная сумка из рипстопа, который Carhartt WIP использует при создании своих брюк карго.

Цена 1936 р.
Часы Casio Vintage

Переиздание классических наручных часов Casio обзавелось хамелионистой плашкой на циферблате.

Цена 9990 р.
Худи Novaya

Тай-дай-толстовка как обязательная экипировка каждого человека, вышедшего из карантина.

Цена 6500 р.
Очки Oakley

Футуристичные велоочки Oakley. Благодаря форме и деталям складывается впечатление, что их оправа вот-вот расплавится.

Цена 14 300 р.
Куртка adidas by Stella McCartney

Беговая куртка, защищающая от ветра с помощью объемного воротника и кулиски на бедрах.

Цена 11 999 р.
Платье H&M

Еще одно хорошее вложение на лето — простое платье в деревенском стиле. Обратите внимание на варианты пастельных оттенков.

Цена 3499 р.
Панама Stussy

Вариант для настоящих поклонников сафари: нестандартная дуохромная расцветка и петли для удобства.

Цена $50
Часы Timex x Nigel Cabourn

Минималистичные часы из нержавеющей стали в привычной милитари-эстетике Найджела Кобурна и Timex.

Цена 11 999 р.
Сандалии Crocs Tulum

Марка знаменитых массивных сандалий выпустила свой вариант универсальной женской обуви на лето. Получилось сдержанно и стильно.

Цена 3699 р.
Поло Universal Works

Эффектное поло из материала терри, которое на ощупь напоминает полотенце.

Цена 5810 р.
Платье Reserved

Под тонкий велюр сложно подобрать подходящую погоду, так что платье может пригодиться во время внезапных летних заморозков.

Цена 2999 р.
Колье Beaded Breakfast

Бренд команды Mirstores нестандартно отображает главный тренд аксессуаров 2020 года — наивные украшения из бисера, которые вот-вот всем надоедят.

Цена 7990 р.
Рубашка Fred Perry x Beams

Рубашка с короткими рукавами из коллаборации Fred Perry и Beams. Тот случай, когда излишний брендинг идет на пользу.

Цена 10 990 р.
Сарафан 12 Storeez

Приталенный сарафан с легкой пин-ап-отсылкой в узоре и фасоне.

Цена 8980 р.
Часы Casio G-Shock x Places + Faces

Переосмысление классической модели G-Shock от лондонцев Places + Faces — с лаконичными рефлективными элементами на корпусе и ремешке.

Цена 11 590 р.
Очки Le Specs

Ультралегкие очки с деконструированной оправой.

Цена 9900 р.