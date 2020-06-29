Оба — в этом году.

В январе стало известно, что в Москве появится еще один представитель H&M Group — & Other Stories. Спустя полгода появилась конкретика. Шведский бренд откроет сразу два магазина в Москве — в торговых центрах «Метрополис» и «Vegas Крокус Сити». Оба начнут работу до конца этого года. Точных дат открытия пока нет.

& Other Stories, основанный в 2013 году, специализируется на женской одежде, обуви и аксессуарах. Коллекции создаются в трех ателье бренда: в Париже, Стокгольме и Лос-Анджелесе. Кроме того, у & Other Stories есть полноценная линейка косметики.

Напомним, прежде стало известно, что в России появится другой представитель холдинга H&M Group — Weekday. Первый магазин бренда откроется в торговом центре «Авиапарк».