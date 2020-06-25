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Универсальный плащ из легкого нейлона. Чтобы ходить в таком, даже не обязательно дожидаться осени.
Средство, успокаивающее и увлажняющее кожу, пригодится после долгой прогулки под солнцем.
Классический фасон, разбавленный поясами и заклепками.
Обделенное широким вниманием переиздание классической модели 90-х.
Универсальная олимпийка в винтажном стиле. Такую можно носить как поверх поло, так и поверх рубашек.
Нестандартная концентрация зеленых нот для любителей свежих ароматов по цене масс-маркет-парфюмерии.
Свободные асимметричные брюки — самая востребованная модель этого сезона.
Тонкий пуховой жилет с обилием карманов — разумное вложение в осенний гардероб.
Для тех, кто устал от классических исполнений модели Chuck 70.
Нескучная интерпретация классической куртки из денима от Engineered Garments. Возможно, лучшая джинсовка на лето.
Если нагрудная сумка Alyx вам не по душе, то, возможно, оцените более традиционную интерпретацию от Burberry.
Черная маска не только красиво смотрится благодаря крупным блесткам, но и заметно подтягивает кожу.
Помада создает на губах стойкий оттенок, который не сотрется даже из‑за маски.
Бохо-фасон и неоновый абстрактный принт на полиэстере вторичной переработки.
Одна из тех моделей adidas с подошвой, напечатанной на 3D-принтере.
Летнее платье из льна с квадратным вырезом — еще одним сезонным трендом.
Роскошные лоферы с кисточками и верхом, имитирующим змеиную кожу.
Если у вас все еще нет летней одежды с брызгами краски, то самое время это исправить.
Функциональные ботинки со съемной подошвой Vibram. Разумное вложение в осенний гардероб.
Броская куртка из фактурной крокодиловой кожи. Только искусственной.
Кубинские сладковатые мотивы трансформируют привычный мужской аромат в унисекс.
Стойкая, но при этом комфортная помада, которую легко в любой момент поправить удобным аппликатором.
Коллаборация с французским обувным брендом Kickers.
Древесный аромат, чем‑то напоминающий добротный одеколон из 90-х.
Одновременно и термозащита, и контроль завитка, и предотвращение пушистости.
Легкая куртка с аккуратным воротником и красивого выцветшего материала.
Тонкая летняя юбка с оборками из смеси вискозы, полиэстера и эластана.
Очки, вдохновленные моделью, которую носил Курт Кобейн. Беспроигрышный вариант на лето.
Гавайская рубашка с замысловатым принтом машин. Для тех, кому приелись цветочки и полоски.
Мини-платье для тех, кто разбирается в арканах и знает дату следующего ретроградного Меркурия.
Лаконичный и более универсальный жилет, который в теории можно носить даже с рубашкой.
Функциональная водонепроницаемая куртка из легкой мембраны Gore-tex.
Яркие матовые румяна — универсальный продукт, который отлично заменит и тени для век.
Романтичное платье с рюшами и глиттерными звездами.
Восточный аромат с имбирно-цитрусовыми нотами.
Идеальный летний вариант: легкая ткань, яркий цвет и миниатюрный цветочный принт.
Альтернатива базовым свитшотам — толстовка с контрастным воротником, половинчатой молнией и узором в клетку.
Возможно, главный домашний аксессуар нынешнего времени.
Сетчатый топ с вышивкой и бисером, который можно удачно стилизовать и в повседневный образ, и в праздничный.
Платье из ткани, напоминающей оббивку психоделического дивана.
Нежный фиалковый аромат с землисто-древесной базой.
Платье-рубашка с тропическими мотивами. Идеальное дополнение к шортам бермудам.
Хорошая возможность купить одно из самых известных украшений японского бренда — подвеску в виде чехла для зажигалки.
Тонкое худи для тех, кому даже летом уютно в капюшоне.