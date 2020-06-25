Собрали самые главные предложения интернет-магазинов прямо сейчас. Поторопитесь, вещи со скидками в 60–80% пропадают за считаные минуты.

Сумка Zara

Стеганая сумка цвета жука-бронзовки.

Цена 1999 р. вместо 2999 р.
Плащ Pop Trading Company

Универсальный плащ из легкого нейлона. Чтобы ходить в таком, даже не обязательно дожидаться осени.

Цена 5681 р. вместо 13 671 р.
Крем-гель Dr. Jart+

Средство, успокаивающее и увлажняющее кожу, пригодится после долгой прогулки под солнцем.

Цена 2369 р. вместо 4780 р.
Брюки The Ragged Priest

Классический фасон, разбавленный поясами и заклепками.

Цена 4893 р. вместо 6990 р.
Кроссовки Nike

Обделенное широким вниманием переиздание классической модели 90-х.

Цена 4719 р. вместо 9199 р.
Олимпийка Fred Perry x Nicholas Daley

Универсальная олимпийка в винтажном стиле. Такую можно носить как поверх поло, так и поверх рубашек.

Цена 8495 р. вместо 16 990 р.
Футболка GCDS

Излюбленные итальянским брендом мультяшные темы.

Цена 11 411 р. вместо 15 215 р.
Духи Comme des Garcons Olfactory Library Series 1: Leaves Calamus

Нестандартная концентрация зеленых нот для любителей свежих ароматов по цене масс-маркет-парфюмерии.

Цена 3999 р. вместо 7880 р.
Брюки JNBY

Свободные асимметричные брюки — самая востребованная модель этого сезона.

Цена 9730 р. вместо 13 900 р.
Жилет END. x Barbour

Тонкий пуховой жилет с обилием карманов — разумное вложение в осенний гардероб.

Цена 9199 р. вместо 18 319 р.
Кеды Converse

Для тех, кто устал от классических исполнений модели Chuck 70.

Цена 3119 р. вместо 6319 р.
Джинсовка Engineered Garments

Нескучная интерпретация классической куртки из денима от Engineered Garments. Возможно, лучшая джинсовка на лето.

Цена 14 075 р. вместо 33 984 р.
Сумка Burberry

Если нагрудная сумка Alyx вам не по душе, то, возможно, оцените более традиционную интерпретацию от Burberry.

Цена £260 вместо £650
Куртка Nanushka

Образцовый рабочий пиджак из твила состаренного серого цвета.

Цена €140 вместо €350
Маска Glamglow Gravitymud

Черная маска не только красиво смотрится благодаря крупным блесткам, но и заметно подтягивает кожу.

Цена 2999 р. вместо 4999 р.
Тинт Lancôme Matte Shaker

Помада создает на губах стойкий оттенок, который не сотрется даже из‑за маски.

Цена 799 р. вместо 2095 р.
Блуза H&M

Бохо-фасон и неоновый абстрактный принт на полиэстере вторичной переработки.

Цена 2399 р. вместо 3999 р.
Кроссовки adidas

Одна из тех моделей adidas с подошвой, напечатанной на 3D-принтере.

Цена 8719 р. вместо 17 519 р.
Платье 12storeez

Летнее платье из льна с квадратным вырезом — еще одним сезонным трендом.

Цена 5980 р. вместо 8980 р.
Ботинки Fred Perry x George Cox

Роскошные лоферы с кисточками и верхом, имитирующим змеиную кожу.

Цена 10 194 р. вместо 16 990 р.
Куртка Sasquatchfabrix.

Если у вас все еще нет летней одежды с брызгами краски, то самое время это исправить.

Цена £205 вместо £510
Ботинки 1017 Alyx 9SM

Функциональные ботинки со съемной подошвой Vibram. Разумное вложение в осенний гардероб.

Цена 29 468 р. вместо 49 113 р.
Куртка Daily Paper

Броская куртка из фактурной крокодиловой кожи. Только искусственной.

Цена 7425 р. вместо 17 968 р.
Духи Mugler A*Men Pure Havane

Кубинские сладковатые мотивы трансформируют привычный мужской аромат в унисекс.

Цена 4799 р. вместо 7705 р.
Жидкая помада YSL Tatouage Couture Matte

Стойкая, но при этом комфортная помада, которую легко в любой момент поправить удобным аппликатором.

Цена 999 р. вместо 3185 р.
Поло The Ragged Priest

Коллаборация с французским обувным брендом Kickers.

Цена 3143 р. вместо 4490 р.
Духи Byredo Mister Marvelous

Древесный аромат, чем‑то напоминающий добротный одеколон из 90-х.

Цена 9975 р. вместо 19 950 р.
Плащ JNBY

Тай-дай-плащ с небольшим утеплением.

Цена 15 330 р. вместо 21 900 р.
Сыворотка для разглаживания волос Tigi Bed Head Control Freak

Одновременно и термозащита, и контроль завитка, и предотвращение пушистости.

Цена 799 р. вместо 1415 р.
Куртка Jacquemus

Легкая куртка с аккуратным воротником и красивого выцветшего материала.

Цена £206 вместо £515
Юбка Mirstores

Тонкая летняя юбка с оборками из смеси вискозы, полиэстера и эластана.

Цена 1980 р. вместо 6590 р.
Очки Acne Studios

Очки, вдохновленные моделью, которую носил Курт Кобейн. Беспроигрышный вариант на лето.

Цена £132 вместо £220
Рубашка Assid

Гавайская рубашка с замысловатым принтом машин. Для тех, кому приелись цветочки и полоски.

Цена 3422 р. вместо 8203 р.
Платье New Girl Order

Мини-платье для тех, кто разбирается в арканах и знает дату следующего ретроградного Меркурия.

Цена 2443 р. вместо 3490 р.
Жилет Daily Paper

Лаконичный и более универсальный жилет, который в теории можно носить даже с рубашкой.

Цена 1936 р. вместо 7031 р.
Брюки Mirstores

Хлопковые брюки строгого кроя с утяжками на липучках.

Цена 2299 р. вместо 2799 р.
Рубашка Vetements

Вечная классика жизни в России.

Цена 43 560 р. вместо 72 600 р.
Брюки Lime

Мужской крой, идеальный для power dressing.

Цена 2299 р. вместо 2799 р.
Куртка nanamica

Функциональная водонепроницаемая куртка из легкой мембраны Gore-tex.

Цена £244 вместо £610
Джинсы Zara

Объемные джинсы в стиле 80-х.

Цена 1999 р. вместо 3999 р.
Румяна Bobbi Brown

Яркие матовые румяна — универсальный продукт, который отлично заменит и тени для век.

Цена 1499 р. вместо 2730 р.
Платье New Girl Order

Романтичное платье с рюшами и глиттерными звездами.

Цена 3493 р. вместо 4990 р.
Духи Serge Luterns Baptême du Feu

Восточный аромат с имбирно-цитрусовыми нотами.

Цена 5200 р. вместо 10 400 р.
Платье Mango

Идеальный летний вариант: легкая ткань, яркий цвет и миниатюрный цветочный принт.

Цена 2999 р. вместо 4299 р.
Толстовка Obey

Альтернатива базовым свитшотам — толстовка с контрастным воротником, половинчатой молнией и узором в клетку.

Цена 4194 р. вместо 6990 р.
Рубашка Jacquemus

Анри Матисс на рубашке Симона Порт Жакмюса.

Цена 20 020 р. вместо 28 600 р.
Диспенсер Alltimers

Возможно, главный домашний аксессуар нынешнего времени.

Цена 1495 р. вместо 2990 р.
Топ H&M

Сетчатый топ с вышивкой и бисером, который можно удачно стилизовать и в повседневный образ, и в праздничный.

Цена 1264 р. вместо 2299 р.
Платье New Girl Order

Платье из ткани, напоминающей оббивку психоделического дивана.

Цена 3493 р. вместо 4990 р.
Духи Caron Violette Précieuse

Нежный фиалковый аромат с землисто-древесной базой.

Цена 12 125 р. вместо 24 250 р.
Топ H&M

Летний топ с вышивкой ришелье в бюджетном сегменте.

Цена 659 р. вместо 1199 р.
Рубашка Zara

Платье-рубашка с тропическими мотивами. Идеальное дополнение к шортам бермудам.

Цена 999 р. вместо 1299 р.
Подвеска Ambush

Хорошая возможность купить одно из самых известных украшений японского бренда — подвеску в виде чехла для зажигалки.

Цена £138 вместо £345
Худи The Hundreds

Тонкое худи для тех, кому даже летом уютно в капюшоне.

Цена 4794 р. вместо 7990 р.