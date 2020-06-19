В главном концепт-сторе столицы началась сезонная распродажа . Со скидками до 40% здесь можно приобрести женские и мужские позиции из весенне-летних коллекций брендов, представленных в «КМ20». Среди них: Raf Simons, Helmut Lang, Maison Margiela, Jacquemus, Dries Van Noten, Y/Project, Lemaire, Marine Serre, Nina Ricci, JW Anderson, Off-White, Vetements, Ashish, Heron Preston, Martine Rose, 1017 Alyx 9SM, Craig Green, Heliot Emil, Rokh, 424 и многие другие.

Помимо сезонного сейла на сайте пополнился раздел Last Chance to Buy, где можно приобрести вещи из прошлых сезонов со скидкой до 90%. Специальные цены действуют как на сайте «КМ20», так и в самом концепт-сторе на Столешниковом переулке.