Время обновлять гардероб.
В главном концепт-сторе столицы началась сезонная распродажа. Со скидками до 40% здесь можно приобрести женские и мужские позиции из весенне-летних коллекций брендов, представленных в «КМ20». Среди них: Raf Simons, Helmut Lang, Maison Margiela, Jacquemus, Dries Van Noten, Y/Project, Lemaire, Marine Serre, Nina Ricci, JW Anderson, Off-White, Vetements, Ashish, Heron Preston, Martine Rose, 1017 Alyx 9SM, Craig Green, Heliot Emil, Rokh, 424 и многие другие.
Рубашка Raf Simons, 38 220 р. вместо 54 600 р.
Блейзер Heron Preston, 53 200 р. вместо 88 600 р.
Лонгслив Heliot Emil, 9040 р. вместо 22 600 р.
Брюки Lemaire, 68 600 р. вместо 76 400 р.
Ветровка Y/Project, 38 880 р. вместо 64 800 р.
Платье-рубашка Off-White, 38 900 р. вместо 64 800 р.
Визитница 1017 Alyx 9SM, 9600 р. вместо 19 200 р.
Мюли Vetements, 36 500 р. вместо 60 800 р.
Помимо сезонного сейла на сайте пополнился раздел Last Chance to Buy, где можно приобрести вещи из прошлых сезонов со скидкой до 90%. Специальные цены действуют как на сайте «КМ20», так и в самом концепт-сторе на Столешниковом переулке.