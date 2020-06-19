«Макдоналдс» и баскетбольное подразделение adidas выпускают совместную коллекцию, вдохновленную фирменными соусами сети ресторанов и звездами баскетбола Джеймсом Харденом, Дамианом Лиллардом и Трэйси МакГрэди. В релиз, получивший название Sauce Pack, вошли четыре пары кроссовок и четыре футболки с эксклюзивными принтами.

Модель Dame 6 получила расцветку кисло-сладкого соуса, D Rose 10 напоминают пакет картошки фри со следом кетчупа, Harden Vol. 4 — похожи на сладкий соус чили, а T-Mac 10 будто повторяют золотисто-красную фольгу, в которой подают фирменный острый соус.