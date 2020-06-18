Японский бренд выпустил летнюю капсульную коллекцию одежды и аксессуаров. Ключевой мотив релиза — детальный принт карты мира. Представленный в двух цветовых решениях — традиционном и черно-белом — он украшает все вещи. Бомберы с изящными защипами на спине, расслабленные рубашки с короткими рукавами, юбки средней длины, футболки и шорты, а также банданы.