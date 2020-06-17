В 2011 году Джонатан Андерсон был одним из первых участников шоу «The Next Talents», созданного Yoox и итальянским Vogue. Сейчас, спустя 9 лет, британский дизайнер возвращает должок и выпускает для ретейлера эксклюзивную капсульную коллекцию. Мини-релиз приурочен к двадцатилетнему юбилею Yoox.

В коллекцию вошли расслабленные мужские и женские вещи в теплых оттенках: вельветовые плащ и брюки карго, худи в полоску с крупным логотипом JW Anderson, платье в технике пэчворк, две рубашки, асимметричная юбка на пуговицах, мюли из фетра и, конечно, сумки — черная и синяя.

Капсульная коллекция JW Anderson для Yoox поступит в продажу 18 июня.