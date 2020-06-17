Популярная во всем мире марка M.A.C. Cosmetics стала первым косметическим брендом, появившимся в игре The Sims. Директор по макияжу Ромеро Дженнингс создал для симулятора множество образов — от классических стрелок и красных губ до трендовых ярких теней и аппликаций. И The Sims, и M.A.C. выступают за самовыражение и инклюзивность, поэтому применить макияж можно будет к любому персонажу.