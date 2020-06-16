Включите воображение, наклейте патчи.

Taka Hayashi и Vans выпустили новый совместный релиз. В него вошли интерпретации классических силуэтов Sk8-Hi и Old Skool, в комплекте с которыми идет набор патчей для кастомизации.

Каждая пара получила полностью белый верх из специального материала с липучкой. Благодаря такой конструкции владелец кед может постоянно экспериментировать и составлять разные комбинации цветов. Патчи для носка, пятки и вектора легко крепятся и снимаются.

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Новая коллаборация Taka Hayashi и Vans уже поступила в продажу. Купить кеды можно на сайте HBX. Old Skool обойдутся в 198 долларов, Sk8-Hi — в 210 долларов.