Включите воображение, наклейте патчи.
Taka Hayashi и Vans выпустили новый совместный релиз. В него вошли интерпретации классических силуэтов Sk8-Hi и Old Skool, в комплекте с которыми идет набор патчей для кастомизации.
Каждая пара получила полностью белый верх из специального материала с липучкой. Благодаря такой конструкции владелец кед может постоянно экспериментировать и составлять разные комбинации цветов. Патчи для носка, пятки и вектора легко крепятся и снимаются.
Новая коллаборация Taka Hayashi и Vans уже поступила в продажу. Купить кеды можно на сайте HBX. Old Skool обойдутся в 198 долларов, Sk8-Hi — в 210 долларов.