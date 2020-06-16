Taka Hayashi и Vans выпустили новый совместный релиз. В него вошли интерпретации классических силуэтов Sk8-Hi и Old Skool, в комплекте с которыми идет набор патчей для кастомизации.

Каждая пара получила полностью белый верх из специального материала с липучкой. Благодаря такой конструкции владелец кед может постоянно экспериментировать и составлять разные комбинации цветов. Патчи для носка, пятки и вектора легко крепятся и снимаются.