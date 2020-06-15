Порадуйте своего питомца.
Бренд Fresh Pawz, позиционирующий себя как стритвир для собак, выпустил очередную новинку — кроссовки Beluga 544, вдохновленные моделями Канье Уэста для adidas. Если точнее, то конкретно Yeezy Boost 350 V2 в расцветке Beluga.
Пара, призванная защищать лапы домашних питомцев вне дома, получила верх из мягкой текстурной ткани Primeknit серого цвета. Вместо традиционной шнуровки кроссовки оснастили удобной застежкой на липучке. Завершают дизайн оранжевые вставки с надписью «SPLY 544».
Благодаря широкой размерной сетке, кроссовки можно подобрать как для маленьких собак (вроде мопсов и терьеров), так и для больших (например, золотистых ретриверов и боксеров). Модель уже поступила в продажу на официальном сайте Fresh Pawz. Цена за пару — 50 долларов.