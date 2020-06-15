Бренд Fresh Pawz, позиционирующий себя как стритвир для собак, выпустил очередную новинку — кроссовки Beluga 544, вдохновленные моделями Канье Уэста для adidas. Если точнее, то конкретно Yeezy Boost 350 V2 в расцветке Beluga.

Пара, призванная защищать лапы домашних питомцев вне дома, получила верх из мягкой текстурной ткани Primeknit серого цвета. Вместо традиционной шнуровки кроссовки оснастили удобной застежкой на липучке. Завершают дизайн оранжевые вставки с надписью «SPLY 544».