Смелый и не очень практичный аксессуар.
В новой коллекции Loewe Paula’s Ibiza предостаточно достойных позиций, но одна вещь нас особенно впечатлила — сумка в виде ракушки. Во-первых, она мужская. Во-вторых, она очень маленькая, и носить ее нужно на шее.
Сумка, выполненная из мягкой кожи, оснащена застежкой на молнии и контрастным кожаным ремешком. Довершает дизайн тиснение с анаграммой Loewe Paula’s Ibiza на тыльной стороне аксессуара.
Новый аксессуар Loewe Paula’s Ibiza уже поступил в продажу. Купить его можно у избранных ретейлеров бренда, в числе которых, например, Matches Fashion. Цена за сумку в оранжевой или коричневой расцветке составляет 35 евро.