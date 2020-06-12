Смелый и не очень практичный аксессуар.

В новой коллекции Loewe Paula’s Ibiza предостаточно достойных позиций, но одна вещь нас особенно впечатлила — сумка в виде ракушки. Во-первых, она мужская. Во-вторых, она очень маленькая, и носить ее нужно на шее.

Сумка, выполненная из мягкой кожи, оснащена застежкой на молнии и контрастным кожаным ремешком. Довершает дизайн тиснение с анаграммой Loewe Paula’s Ibiza на тыльной стороне аксессуара.