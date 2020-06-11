Чтобы воспитывать вкус c малых лет.
Очередной новинкой японского бренда неожиданно стала коляска. Выпущенный совместно с AirBuggy аксессуар получил узнаваемый камуфляжный паттерн Bape, а также лаконичный черный корпус. В основании коляски — система на трех колесах. Коллаборационная модель оснащена регулируемой крышей, тройным ремнем безопасности для ребенка, а также неприметным отделом для хранения разных мелочей в нижней части.
Коллаборационная коляска Bape и AirBuggy поступит в продажу 13 июня на официальном сайте японского бренда. Цена — $890. Доедет ли коляска до России, пока неизвестно.