Очередной новинкой японского бренда неожиданно стала коляска. Выпущенный совместно с AirBuggy аксессуар получил узнаваемый камуфляжный паттерн Bape, а также лаконичный черный корпус. В основании коляски — система на трех колесах. Коллаборационная модель оснащена регулируемой крышей, тройным ремнем безопасности для ребенка, а также неприметным отделом для хранения разных мелочей в нижней части.