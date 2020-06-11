Модный дом продолжает развивать тему игр. Вслед за бильярдом, настольным футболом, пинг-понгом Louis Vuitton выпустил набор для покера. Чемоданчик, выполненный из дерева, получил наружную отделку из коровьей кожи с узнаваемой монограммой бренда, ручки и позолоченные замки-застежки. Внутренняя часть кейса выполнена из красной микрофибры. В сам набор вошли брендированные карты, фишки, кости, а также два латунных пресс-папье.