Дань уважения культовой «десятке» сборной Аргентины и «Наполи».

Амстердамский бренд выпускает джерси в винтажном стиле, посвященное одному из лучших игроков в истории футбола — Диего Марадоне. Для максимальной аутентичности Patta привлек к разработке итальянскую марку NR, которая в 80-х создавала футбольную форму для ряда клубов из «Серии А».

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Джерси вдохновлено экипировкой «Наполи» сезона 1989 года, когда команда выиграла кубок УЕФА, а в ее составе играл Марадона. Футболка выполнена из акрилового материала (как и настоящие джерси NR из 80-х) и получила традиционную небесно-голубую расцветку. На лицевой стороне красуется двойной брендинг Patta, а на спине нанесен десятый номер, под которым играл Диего.

Релиз джерси запланирован на 12 июня. Купить его можно будет в магазинах Patta в Амстердаме и Милане, а также на официальном сайте бренда. Цена вопроса — 200 долларов.