Летние оправы в небанальных цветовых решениях

Шведский масс-маркет-бренд выпускает коллаборацию со своими земляками Chimi, специализирующимися на ярких солнцезащитных очках. В капсульную коллекцию вошли три различные модели, выполненные из ацетата. Каждая из них доступна в нескольких цветовых решениях: привычных для Chimi пастельно-желтом, синем, розовом и фиолетовом, а также в классическом черном.

1 из 10 2 из 10 3 из 10 4 из 10 5 из 10 6 из 10 7 из 10 8 из 10 9 из 10 10 из 10

Стороны решили не ограничивать сотрудничество одними очками и добавили в коллаборацию одежду и аксессуары. Рубашки с короткими рукавами, плавательные шорты, которые в целом можно носить и в городской среде, панамы, шлепанцы и компактную сумку.

1 из 6 2 из 6 3 из 6 4 из 6 5 из 6 6 из 6

Совместная коллекция H&M и Chimi поступит в продажу 11 июня. Купить очки и другие вещи можно будет только онлайн — на сайте шведского масс-маркет-бренда.