В продолжение поддержки локальных брендов «AliExpress Россия» объединился с маркой глиттеров Glow Me. Результатом коллаборации стала коллекция из 8 оттенков глиттер-гелей, посвященных знаковым местам Москвы и Петербурга. Вдохновением послужили «Дом культур», «Ровесник», Blanc, Noor, Strelka Bar, фестиваль Chess & Jazz, «Севкабель-порт» и бар Union.

«Партнерство с Glow Me для нас — еще один шанс рассказать о том, насколько красивыми и качественными могут быть продукты небольших российских марок, которые можно найти на AliExpress», — рассказала директор по коммуникациям «AliExpress Россия» Анастасия Жбанова.

Сейчас лимитированные блестки можно выиграть в «ВКонтакте» и инстаграме «AliExpress Россия», а также в соцсетях некоторых представленных мест. До конца июня блестки (кроме глиттера «Севкабель-порта») появятся на AliExpress.