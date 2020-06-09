Российский бренд St.Friday Socks и зоомагазин Petshop выпустили коллекцию носков с принтами кошек и собак. Вместе с релизом стороны также запустили проект «Мир, дружба, лапки!». Основная цель — привлечь внимание к проблеме бездомных животных.

Во-первых, в рамках инициативы стороны нанесли на этикетки фотографии настоящих питомцев, которые ищут семью. Во-вторых, пообещали направить часть прибыли с продаж коллекции на нужды двенадцати приютов из разных городов России. Также на сайте St.Friday Socks появилась специальная страница, где можно познакомиться с животными и узнать, как им помочь.