Maison Margiela продолжает эксперименты с таби и выпускает ботинки челси. Новая пара, переосмысливающая классический силуэт обуви, получилась более традиционной, чем предыдущая. Верх ботинок выполнен из темно-коричневой мягкой замши, а боковые панели дополнены толстыми эластичными вставками. В основании пары — черная подошва с небольшим каблуком и контрастной белой строчкой. Носок с квадратными очертаниями разделен кожаной отделкой.