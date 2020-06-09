На базе ботинок челси.
Maison Margiela продолжает эксперименты с таби и выпускает ботинки челси. Новая пара, переосмысливающая классический силуэт обуви, получилась более традиционной, чем предыдущая. Верх ботинок выполнен из темно-коричневой мягкой замши, а боковые панели дополнены толстыми эластичными вставками. В основании пары — черная подошва с небольшим каблуком и контрастной белой строчкой. Носок с квадратными очертаниями разделен кожаной отделкой.
Ботинки челси Maison Margiela с носком-таби уже поступили в продажу. Купить их можно у избранных ретейлеров бренда, в числе которых LN-CC. Цена за пару составляет 850 евро.