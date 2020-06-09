Uniqlo пополняет портфель коллабораций — очередным союзником масс-маркет-бренда стал нью-йоркский Theory. Для совместной коллекции стороны перепридумали базовые вещи для теплой погоды.

Больше всего в мужской коллекции (а до России доедет только она) выделяются поло — с контрастным воротником и молнией вместо привычных пуговиц. Помимо рубашек в капсулу вошли чинос и шорты. Основные цвета коллаборации — лавандовый, оливковый, фиолетовый и нейтральные бежевый, черный и белый. Каждая позиция коллекции представлена в трех расцветках.