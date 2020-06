Один из главных козырей японского бренда — яркие гавайские рубашки. К этому лету Wacko Maria уже выпустил целый ряд сильных релизов. Среди них, например, капсулы с группой Rage Against the Machine, с работами всеми любимого художника Жан-Мишеля Баскии и с отсылками к классической серии фильмов про якудза «Battles Without Honor and Humanity».

Очередной новинкой стала рубашка, посвященная прошлогодней ленте Джима Джармуша «Мертвые не умирают». На ней принт с туманным пейзажем, в центре которого рука зомби, тянущаяся из могилы. Завершает композицию название фильма, написанное свойственным для старых хорроров гротескным шрифтом.