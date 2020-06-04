Crocs выпустила капсульную коллекцию с обувью для фестивалей. Несмотря на то, что самих фестивалей этим летом мы, скорее всего, не посетим, к новым сабо и шлепанцем все же есть смысл присмотреться. В релиз вошли восемь ярких пар, обыгрывающих узнаваемые силуэты Crocs. Среди них — фирменные модели в розовой и черно-белых расцветках, а также пары в новых перламутровых оттенках.