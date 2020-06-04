Вневременная классика мужского гардероба.
Спортивный бренд всегда особо подходил к созданию коллекций Spezial. Релизы выходили лаконичными и отличались своим свежим (но при этом понятным) взглядом на повседневный мужской гардероб. Очередная сезонная коллекция не стала исключением.
В нее вошли пыльно-голубая парка с идеальными карманами и капюшоном, легкая горчичная куртка с отложным воротником, гибрид свитшота и поло с длинными рукавами. А также футболки, спортивный костюм, шорты, панама, носки и огромное полотенце. Что касается обуви, то в релизе представлено четыре модели: The Ashurst SPZL, The Lotherton SPZL, 76 SPZL и Zurro SPZL.
В России новая коллекция adidas Originals Spezial поступит в продажу 12 июня. Купить одежду, обувь и аксессуары можно будет на официальном сайте спортивного бренда, а также во флагманском магазине на Кузнецком Мосту.