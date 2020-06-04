В этом году месяц Pride будут отмечать гораздо менее пышно, чем в предыдущие, — в целях безопасности парады заменят онлайн-активностями. Тем не менее Converse не отказался от выпуска традиционного июньского релиза в поддержку сообщества ЛГБТК+. В этот раз бренд приготовил целую коллекцию, в которую вошли одежда, аксессуары и, разумеется, обувь.

Правда, до России доехала лишь малая часть релиза — только высокие кеды Chuck Taylor All Star. Пара полностью сохранила узнаваемый силуэт и получила яркий радужный паттерн. На выбор доступны две расцветки — с черным и белым основаниями.

Кеды Converse c радужным флагом уже поступили в продажу. Купить их можно на российском сайте бренда. Цена за пару в любой расцветке составляет 7200 рублей.