Модный дом выпустил необычную обувь. Это кроссовки, которые можно превратить в роликовые коньки. Все благодаря умной системе «2 в 1», которая позволяет быстро присоединить обувь к платформе на колесиках. Hermès позиционирует новинку как оду былым диско-временам.

Высокие кроссовки в полностью белой расцветке выполнены из мягкой телячьей кожи и декорированы сливающейся литерой H на боковой панели. Довершается дизайн видимой прострочкой. Внутренняя отделка кроссовок также выполнена из премиальной кожи.