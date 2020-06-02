В социальной сети TikTok появился ролик, на котором, предположительно, происходит расфасовка консилера бренда Vivienne Sabó. На видео сотрудник показывает коробки с тюбиками и аппликаторами, а также демонстрирует процесс наполнения туб средством. Пост набрал порядка 20 тысяч просмотров, но позже был удален.

На ролик обратил внимание бьюти-блогер и визажист Роман Шабис. Он опубликовал видео у себя в инстаграме и отметил, что происходящее противоречит санитарным нормам: «Меня очень сильно смутило то, что она [сотрудница, снимающая видео,] работает без какой-либо санитарной одежды. […] Девушка имеет на своей руке ювелирное украшение, и на ней нет хотя бы перчаток или халата . Также на видео мы видим, как девушка трогает своими голыми руками аппликаторы. Я считаю, это неправильно, потому что потом этим аппликатором мы дотрагиваемся до нашего лица».