Видео, предположительно, с производства бурно обсуждают в соцсетях.
В социальной сети TikTok появился ролик, на котором, предположительно, происходит расфасовка консилера бренда Vivienne Sabó. На видео сотрудник показывает коробки с тюбиками и аппликаторами, а также демонстрирует процесс наполнения туб средством. Пост набрал порядка 20 тысяч просмотров, но позже был удален.
На ролик обратил внимание бьюти-блогер и визажист Роман Шабис. Он опубликовал видео у себя в инстаграме и отметил, что происходящее противоречит санитарным нормам: «Меня очень сильно смутило то, что она [сотрудница, снимающая видео,] работает без какой-либо санитарной одежды. […] Девушка имеет на своей руке ювелирное украшение, и на ней нет хотя бы перчаток или халата. Также на видео мы видим, как девушка трогает своими голыми руками аппликаторы. Я считаю, это неправильно, потому что потом этим аппликатором мы дотрагиваемся до нашего лица».
Представители бренда ответили на запрос «Афиши Daily»: «Нам очень жаль, что опубликованное в интернете развлекательное видео было воспринято некоторыми, как отражение реального процесса фасовки консилера Ideal Sublime.
Продукты Vivienne Sabó не производятся подобным способом. Видео снято даже не в фасовочном цехе. Сам процесс фасовки выглядит совершенно иначе. Кроме того, вы можете обратить внимание, что это бракованная упаковка, которую фабрика не использовала для выпуска продукции в продажу. Точно известно, что девушка не является сотрудником компании по фасовке продукции Vivienne Sabó. Где было снято это видео, мы сейчас устанавливаем.
Чтобы показать вам, как именно происходит фасовка, сегодня мы проведем прямой эфир с одной из наших фабрик. Вы сможете убедиться в соблюдении мер безопасности и тщательном контроле качества!»