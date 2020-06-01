В прошлом году журнал Forbes назвал Кайли Дженнер самым молодым миллиардером, добившимся успеха самостоятельно. Сейчас издание опровергает это звание и уверяет, что младшая из клана Кардашьян — Дженнер показала репортерам сфабрикованные налоговые декларации, а также завысила выручку созданного ей бренда Kylie Cosmetics. Forbes считает, что Кайли годами «раздувала масштаб и успешность своего бизнеса».

Сама Дженнер не осталась в стороне и высказалась по поводу ситуации в своем

Twitter-аккаунте. Предпринимательница напомнила, что большая часть утверждений журнала оказываются неточными и, как правило, недосказанными. Также девушка добавила, что никогда не просила какой‑либо титул и не пыталась лгать о своем бизнесе. «Я могу назвать список из 100 гораздо более важных сейчас вещей, чем то, сколько у меня денег», — закончила Дженнер.