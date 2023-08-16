Благодаря научному бэкграунду и широкому кругозору сценаристов «Симпсонов» в мультсериале можно обнаружить множество любопытных отсылок: например, кадры, которые напоминают рукопожатие Ричарда Никсона и Элвиса Пресли в Белом доме в 1970 году или запись альбома «Let It Be» участниками группы The Beatles. И если эти факты основаны на точном сходстве с историческими снимками, то с предсказаниями от «Симпсонов» дела обстоят сложнее. Считается, что в сериях были предсказаны практически все глобальные события XXI века — от президентства Трампа и изобретения Apple Watch до теракта 11 сентября 2001 года и вспышки оспы обезьян. Мы уже объясняли, что никакой загадки здесь на самом деле нет: ответ стоит искать в квалификации создателей шоу и статистическом законе. Но зрители до сих пор с удовольствием ищут в старых эпизодах «Симпсонов», совпадения с актуальной повесткой.
Так, например, пользователи твиттера обратились к 20-й серии 10-го сезона, которая вышла еще в апреле 1999 года.
По сюжету в Международном Олимпийском комитете выясняют, какая страна должна принять следующие Игры. «Париж мог бы стать прекрасным местом для следующих Олимпийских игр», — заявляет представитель Франции. Сразу после него со своего места встает российский член МОК: «Рекомендую Москву, где за доллар дают семь рублей», — бодро начинает он. Но тут ему начинают приходить сообщения на пейджер с новой информацией по курсу валют. «Двенадцать рублей… Шестьдесят рублей… Тысячу рублей…» — судорожно перечисляет он, прежде чем воскликнуть «Мне пора!» и покинуть зал.
Париж действительно примет летние Олимпийскихе игры-2024, а курс доллара 14 августа на торгах Московской биржи поднялся выше ста рублей — в сети пытаются шутить про обвал российской валюты. И так как первая часть «прогноза» 24-летней давности сбылась, комментаторы теперь опасаются, что сбудется и вторая. Но пока вновь спасаются сарказмом: «Может и не сбыться — [доллар] дорастет до 997 [рублей] и остановится», — пишут в твиттере.