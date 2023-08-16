Благодаря научному бэкграунду и широкому кругозору сценаристов «Симпсонов» в мультсериале можно обнаружить множество любопытных отсылок: например, кадры, которые напоминают рукопожатие Ричарда Никсона и Элвиса Пресли в Белом доме в 1970 году или запись альбома «Let It Be» участниками группы The Beatles. И если эти факты основаны на точном сходстве с историческими снимками, то с предсказаниями от «Симпсонов» дела обстоят сложнее. Считается, что в сериях были предсказаны практически все глобальные события XXI века — от президентства Трампа и изобретения Apple Watch до теракта 11 сентября 2001 года и вспышки оспы обезьян. Мы уже объясняли, что никакой загадки здесь на самом деле нет: ответ стоит искать в квалификации создателей шоу и статистическом законе. Но зрители до сих пор с удовольствием ищут в старых эпизодах «Симпсонов», совпадения с актуальной повесткой.