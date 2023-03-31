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7 отсылок в «Симпсонах», которые вы могли не заметить

Анна Красюк
Сегодня в 18:42

Зрители уверены, что «Симпсоны» предсказывают события в мире: от появления Apple Watch до президентства Дональда Трампа и даже теракта 11 сентября 2001 года. Можно долго спорить, каким образом это происходит, но не секрет, что за созданием серий стоит высококвалифицированная команда сценаристов с серьезным научным бэкграундом — многие из них окончили Гарвард. Кроме того, некоторые эпизоды мультсериала содержат намеренные тонкие отсылки на уже произошедшие исторические события или на поп-культуру.

В твиттер-аккаунте @criminalsimpson собрали тред с подобными примерами.

Например, один из персонажей «Симпсонов» ошеломленно снимает очки, напоминая Уолтера Кронкайта в момент объявления новости о том, что президент США Джон Кеннеди был убит. Еще одну отсылку, связанную с американским президентом, можно найти на фотографии Чарльза Монтгомери Бернса — снимок напоминает тот, на котором запечатлено рукопожатие Ричарда Никсона и Элвиса Пресли в Белом доме в 1970 году. А Лиза попала в кадр, который повторяет работу «День Победы над Японией на Таймс-сквер» фотожурналиста Альфреда Эйзенштадта. Есть в мультсериале и отсылки к спорту: например, к матчу-реваншу между Мухаммедом Али и Сонни Листоном в мае 1965 года. Али нокаутировал противника в первые две минуты боя.

Подробности по теме
Тест: как хорошо вы знакомы с «предсказаниями» Симпсонов?
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теги
AppleГарвардский университет
люди
Дональд ТрампДжон КеннедиРичард НиксонЭлвис ПреслиМухаммед Али
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