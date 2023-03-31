7 отсылок в «Симпсонах», которые вы могли не заметить

Например, один из персонажей «Симпсонов» ошеломленно снимает очки, напоминая Уолтера Кронкайта в момент объявления новости о том, что президент США Джон Кеннеди был убит. Еще одну отсылку, связанную с американским президентом, можно найти на фотографии Чарльза Монтгомери Бернса — снимок напоминает тот, на котором запечатлено рукопожатие Ричарда Никсона и Элвиса Пресли в Белом доме в 1970 году. А Лиза попала в кадр, который повторяет работу «День Победы над Японией на Таймс-сквер» фотожурналиста Альфреда Эйзенштадта. Есть в мультсериале и отсылки к спорту: например, к матчу-реваншу между Мухаммедом Али и Сонни Листоном в мае 1965 года. Али нокаутировал противника в первые две минуты боя.