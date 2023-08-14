Руководители голливудских студий проводят еженедельные встречи из‑за забастовок

Представители голливудских студий и сценаристы проводят встречи вторую неделю подряд, сообщает Bloomberg. Пока что до каких‑либо договоренностей еще далеко, но сам факт их встреч — уже хорошо, пишет агентство.
Гильдия сценаристов США (WGA) отказалась от конфронтационных формулировок, а руководители индустрии развлечений говорили о том, как выйти из тупика. Альянс продюсеров (AMPTP) возглавляют восемь студий, которые на встречах представляют топ-менеджеры: Тед Сарандос (Netflix), Давид Заслав (Warner Bros. Discovery), Дана Уолден и Алан Бергман (Disney), Тони Винчикерра (Sony Pictures), Брайан Роббинс и Джордж Чикс (Paramount), Зак Ван Амбург и Джейми Эрлихт (Apple), Джен Салке и Майк Хопкинс (Amazon) и Донна Лэнгли (NBCUniversal).
Во встречах также участвует глава Disney Боб Айгер.
Поводом для старта забастовки стала сорванная сделка WGA с Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Paramount и Sony. А о причинах и ходе забастовки «Афиша Daily» подробно рассказывала тут.
Гильдия актеров начала забастовку в середине июля. В числе причин — устаревшие условия контрактов, сокращение производства, уход подписчиков со стриминговых платформ, переносы фестивалей и церемоний, слияния крупных компаний, уменьшение гонораров.
Актеры требуют от компаний повышение заработной платы и защиту от несанкционированного использования их изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ). До устранения всех проблем они не будут сниматься, заниматься продвижением фильмов или сериалов, включая интервью журналистам, и посещать премьеры.