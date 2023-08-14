Руководители голливудских студий проводят еженедельные встречи из‑за забастовок

Гильдия сценаристов США (WGA) отказалась от конфронтационных формулировок, а руководители индустрии развлечений говорили о том, как выйти из тупика. Альянс продюсеров (AMPTP) возглавляют восемь студий, которые на встречах представляют топ-менеджеры: Тед Сарандос (Netflix), Давид Заслав (Warner Bros. Discovery), Дана Уолден и Алан Бергман (Disney), Тони Винчикерра (Sony Pictures), Брайан Роббинс и Джордж Чикс (Paramount), Зак Ван Амбург и Джейми Эрлихт (Apple), Джен Салке и Майк Хопкинс (Amazon) и Донна Лэнгли (NBCUniversal).