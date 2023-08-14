Бесплатные сторис и новый этап в истории мессенджера: Дуров поздравил Telegram с 10-летием

В телеграм-канале Павла Дурова появился пост, посвященный 10-летней годовщине его детища — мессенджера Telegram. В честь этого события сторис становятся доступны для всех пользователей (раньше публиковать их могли только обладатели платной подписки Telegram Premium).
Пока это единственное изменение, но Дуров называет это новым этапом в истории мессенджера, который в следующие 10 лет еще лучше «раскроет свой истинный потенциал».
«Следующий шаг для Telegram — выйти за рамки обмена сообщениями и возглавить инновации в социальных сетях в целом. Мы должны использовать нашу популярность, чтобы изменить жизнь миллиардов к лучшему, чтобы вдохновлять и возвышать людей на нашей планете», — пишет Дуров.
За 10 лет существования Telegram набрал более 800 млн активных пользователей. По словам Дурова, это произошло исключительно с помощью сарафанного радио.
«Благодаря многочисленным обновлениям и улучшениям за эти годы Telegram изменил представление о том, каким должен быть современный обмен сообщениями», — пишет создатель платформы.
Запуск Telegram состоялся 14 августа 2013 года. Аудитория мессенджера часто росла скачками, в зависимости от событий в России и мире. Например, только в первые дни после запрета в стране Instagram и Facebook* российские телеграм-каналы получили более 40 млн новых подписок. А за полтора года доля Telegram в российском мобильном трафике выросла в три раза.
* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.