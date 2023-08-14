Бесплатные сторис и новый этап в истории мессенджера: Дуров поздравил Telegram с 10-летием

Запуск Telegram состоялся 14 августа 2013 года. Аудитория мессенджера часто росла скачками, в зависимости от событий в России и мире. Например, только в первые дни после запрета в стране Instagram и Facebook* российские телеграм-каналы получили более 40 млн новых подписок. А за полтора года доля Telegram в российском мобильном трафике выросла в три раза.