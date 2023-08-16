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Брэдли Купера обвинили в антисемитизме из‑за накладного носа в фильме «Маэстро»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:31

Американского актера Брэдли Купера, известного по фильмам «Звезда родилась» и «Все о Стиве», обвинили в антисемитизме из‑за того, что тот носил накладной нос на съемках фильма «Маэстро». Об этом сообщил The Guardian.

Купер исполняет в картине роль композитора Леонарда Бернстайна, происходившего из семьи украинских евреев. Также артист выступает сценаристом и режиссером ленты, рассказывающей об отношениях музыканта с его супругой Фелисией.

Официальный тизер байопика вышел 15 августа. В нем кинолюбители впервые увидели Купера и его партнершу по фильму Кэри Маллиган в образах Бернстайна и его жены. Эти образы не понравились некоторым пользователям соцсетей.

В частности, британский актер и активист Трейси-Энн Оберманн заявила, что применение простетического носа для придания схожести Купера с еврейским композитором столь же неправильно, как использование блэкфейса для создания облика темнокожего персонажа.

«Если Брэдли Купер не может перевоплотиться с помощью актерского мастерства, тогда не надо выбирать его на роль — наймите актера-еврея», — написала Оберманн, напомнив, что Куперу не потребовались накладные части тела, чтобы сыграть в «Человеке-слоне».

Критик Дэниел Финберг из The Hollywood Reporter также назвал простетический нос Купера «проблематичным» и охарактеризовал использование его «этническим косплеем».

Дети Бернстайна же, напротив, вступились на актера. Они заявили, что их «сердца разбивают любые искажения или недопонимания усилий» Купера в работе над ролью их отца.

«Брэдли решил использовать косметику, чтобы усилить свое сходство, и нас это совершенно устраивает. Мы к тому же уверены, что наш папа тоже не возражал бы против этого», — подчеркнули Джейми, Александр и Нина Бернстайны.

Ранее другие популярные актеры были раскритикованы за представление на экране исторических персонажей еврейского происхождения. Критике подверглись Киллиан Мерфи, сыгравший Роберта Оппенгеймера в «Оппенгеймере», и Хелен Миррен, исполнившая роль израильского премьер-министра Голды Мейр в фильме «Голда».

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