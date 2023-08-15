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Forbes узнал, что Павел Дуров арендует в ОАЭ виллу за 1 млн долларов в год

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:50

Основатель Telegram Павел Дуров снимает виллу на одном из самых роскошных районов Дубая — острове Палм-Джумейра. Аренда предпринимателю обходится примерно в 1 млн долларов в год, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Вилла с пятью спальнями располагается на участке площадью почти 14 тыс. квадратных метров. 83 тыс. долларов, которые 38-летний бизнесмен, предположительно, платит за аренду в месяц, считаются самой дорогой сделкой по аренде недвижимости на престижных островах.

Пресс-секретарь Дурова сказал Forbes, что после переезда в Дубай в 2017 году предприниматель несколько раз менял место жительства, но каждый раз арендовал объекты, расположенные рядом со штаб-квартирой Telegram в свободной экономической зоне Dubai Media City. Дуров от комментариев отказался.

В 2021 году Дуров возглавил рейтинг самых богатых предпринимателей ОАЭ по версии Forbes.

В 2020-м Дуров призвал отказаться от чрезмерного потребления, которое вызывает большинство наших проблем. По его словам, крупные корпорации заставляют нас думать, что решить проблемы можно, покупая больше тов

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