Forbes узнал, что Павел Дуров арендует в ОАЭ виллу за 1 млн долларов в год

Пресс-секретарь Дурова сказал Forbes, что после переезда в Дубай в 2017 году предприниматель несколько раз менял место жительства, но каждый раз арендовал объекты, расположенные рядом со штаб-квартирой Telegram в свободной экономической зоне Dubai Media City. Дуров от комментариев отказался.