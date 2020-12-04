Павел Дуров призвал отказаться от чрезмерного потребления и создавать вещи для других

Основатель Telegram Павел Дуров призвал отказаться от чрезмерного потребления, которое вызывает большинство наших проблем. По его словам, крупные корпорации заставляют нас думать, что решить проблемы можно, покупая больше товаров, но в действительности все наоборот.

«Если у вас избыточный вес, вас засыпают рекламой абонементов в тренажерный зал или пищевых добавок. Но ключ к похудению — меньше есть, а не новая обувь или протеиновый порошок <…> Если вы страдаете от головной боли и стресса, вам пытаются продать таблетки от головной боли и антидепрессанты. Но чтобы действительно снизить уровень стресса, вам нужно больше гулять и спать», — считает Дуров.

Еще одним фактором, из‑за которого мы попадаем в ловушку потребления, является наша биология, говорит основатель Telegram. Человеческий организм создан, чтобы справляться с дефицитом ресурсов, — он накапливает лишний жир, чтобы подготовиться к суровым зимам, и хватается за любое тревожное сообщение, чтобы избежать возможной опасности.

Однако сейчас, по словам предпринимателя, нас окружают тонны дешевого сахара и изобилие информации. Поэтому больше людей умирают от ожирения, чем от голода, и больше людей страдают от беспокойства, вызванного информационной перегрузкой, чем от отсутствия новостей.

Экономическая система, которая делает упор на росте ВВП и максимальной прибыли для корпораций, не только вредна для здоровья, но и неустойчива в долгосрочной перспективе, указывает Дуров.

«В отличие от корпоративных аппетитов, ресурсы нашей планеты конечны. Как вид мы стали очень эффективны в производстве и продаже вещей, которые нам не нужны, но по счетам платит планета. Наше тело по-прежнему ожидает, что мы будем жить в первозданной окружающей среде, которая была у нас 10 000–20 000 лет назад, полной зеленых лесов и чистых озер. По мере того, как мы продолжаем разрушать нашу среду обитания в вечном стремлении к экономическому росту, количество болезней, вызываемых загрязнением, продолжает расти», — указывает он.

Вместо чрезмерного потребления разработчик надеется, что как можно больше людей откроют для себя удовольствие создавать вещи для других. «Мы живем в эпоху, когда возможности человеческого творчества безграничны. Можно изобретать роботов, редактировать гены, создавать виртуальные миры», — перечисляет Дуров.

Он надеется, что «однажды мы как вид отойдем от саморазрушительного пути бесконечного потребления к полноценному путешествию по созданию лучшего мира для себя и окружающих».

10 октября, по случаю своего 36-летия, Павел Дуров поделился советами, как выглядеть молодо, несмотря на возраст.