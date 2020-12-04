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Павел Дуров призвал отказаться от чрезмерного потребления и создавать вещи для других

Семён Гудошников
Сегодня в 15:53

Основатель Telegram Павел Дуров призвал отказаться от чрезмерного потребления, которое вызывает большинство наших проблем. По его словам, крупные корпорации заставляют нас думать, что решить проблемы можно, покупая больше товаров, но в действительности все наоборот.

«Если у вас избыточный вес, вас засыпают рекламой абонементов в тренажерный зал или пищевых добавок. Но ключ к похудению — меньше есть, а не новая обувь или протеиновый порошок <…> Если вы страдаете от головной боли и стресса, вам пытаются продать таблетки от головной боли и антидепрессанты. Но чтобы действительно снизить уровень стресса, вам нужно больше гулять и спать», — считает Дуров.

Еще одним фактором, из‑за которого мы попадаем в ловушку потребления, является наша биология, говорит основатель Telegram. Человеческий организм создан, чтобы справляться с дефицитом ресурсов, — он накапливает лишний жир, чтобы подготовиться к суровым зимам, и хватается за любое тревожное сообщение, чтобы избежать возможной опасности.

Однако сейчас, по словам предпринимателя, нас окружают тонны дешевого сахара и изобилие информации. Поэтому больше людей умирают от ожирения, чем от голода, и больше людей страдают от беспокойства, вызванного информационной перегрузкой, чем от отсутствия новостей.

Экономическая система, которая делает упор на росте ВВП и максимальной прибыли для корпораций, не только вредна для здоровья, но и неустойчива в долгосрочной перспективе, указывает Дуров.

«В отличие от корпоративных аппетитов, ресурсы нашей планеты конечны. Как вид мы стали очень эффективны в производстве и продаже вещей, которые нам не нужны, но по счетам платит планета. Наше тело по-прежнему ожидает, что мы будем жить в первозданной окружающей среде, которая была у нас 10 000–20 000 лет назад, полной зеленых лесов и чистых озер. По мере того, как мы продолжаем разрушать нашу среду обитания в вечном стремлении к экономическому росту, количество болезней, вызываемых загрязнением, продолжает расти», — указывает он.

Вместо чрезмерного потребления разработчик надеется, что как можно больше людей откроют для себя удовольствие создавать вещи для других. «Мы живем в эпоху, когда возможности человеческого творчества безграничны. Можно изобретать роботов, редактировать гены, создавать виртуальные миры», — перечисляет Дуров.

Он надеется, что «однажды мы как вид отойдем от саморазрушительного пути бесконечного потребления к полноценному путешествию по созданию лучшего мира для себя и окружающих».

10 октября, по случаю своего 36-летия, Павел Дуров поделился советами, как выглядеть молодо, несмотря на возраст.

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