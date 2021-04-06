Forbes назвал Павла Дурова самым богатым жителем ОАЭ. В рейтинге миллиардеров из России он девятый

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров возглавил рейтинг самых богатых предпринимателей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по версии Forbes. Состояние бизнесмена, по оценке издания, увеличилось за год на 13,8 млрд долларов и составило 17,2 млрд.

В мировом рейтинге Forbes он на 112-й строчке, а в списке богатейших миллиардеров из России — на девятой.

Американский Forbes относит Дурова к ОАЭ — месту его проживания, но российская редакция журнала все же учитывает бизнесмена в своем списке (как и еще четырех россиян, которых создатели глобального рейтинга отнесли к другим странам из‑за второго гражданства).

В десятку российского Forbes Дуров попал впервые. В этом году в национальном рейтинге сменился лидер — председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов (29,1 млрд долларов) сместил на второе место основного бенефициара «Норильского никеля» Владимира Потанина (27 млрд). Замыкает топ-3 владелец НЛМК Владимир Лисин (26,2 млрд).

О желании перебраться в Дубай Павел Дуров заявил в 2017 году. Свой выбор он объяснил отсутствием налогов, которые, при их наличии, заметно ограничивают возможности бизнеса. «Иногда приходится платить властям почти половину от прибыли, а значит, ты работаешь почти 180 дней в году на правительство», — пояснял бизнесмен.