Полиция не накажет Хованского и Крида за рекламу онлайн-казино, потому что не смогла их опросить

МВД решило не возбуждать уголовные дела против Егора Крида, Гусейна Гасанова, Юрия Хованского и других блогеров за рекламу нелегальных онлайн-казино. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, он же опубликовал фото постановления об отказе.
С заявлением в полицию обратилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она же подтвердила, что получила документ.
В тексте оперуполномоченный УВД по ЮВАО пишет, что Крид, Гасанов. Хованский, а также Некоглай, Mellstroy, Виктор Нигрини и Sh4dowehhh продолжительное время находятся за пределами Российской Федерации и занимаются своей деятельностью на Twitch, руководство которого расположено в США. Ссылаясь на это, полицейский говорит, что связаться с ними он не смог.
Кроме этого, он добавляет, что раз срок проверки истекает, а провести мероприятия по факту жалобы не получается, то дознание не усматривает в действиях блогеров события преступления.
В своем телеграм-канале Мизулина прокомментировала ответ полицейского. Она написала, что намерена обжаловать отказ в прокуратуре, а также подчеркнула, что некоторые блогеры все же находятся в России или же приезжают периодически. Кроме этого, глава ЛБИ пообещала создать «новый список нарушителей закона», который опубликует 24 августа.
В то же время Twitch на некоторое время блокировал каналы Егора Крида, Вячеслава Леонтьева (Buster) и Константина Смоляра (Plohoyparen) в апреле этого года. Поводом послужило то, что страницы стримеров внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзором из‑за незаконной рекламы онлайн-казино. Сейчас их страницы доступны на платформе.