Полиция не накажет Хованского и Крида за рекламу онлайн-казино, потому что не смогла их опросить

В тексте оперуполномоченный УВД по ЮВАО пишет, что Крид, Гасанов. Хованский, а также Некоглай, Mellstroy, Виктор Нигрини и Sh4dowehhh продолжительное время находятся за пределами Российской Федерации и занимаются своей деятельностью на Twitch, руководство которого расположено в США. Ссылаясь на это, полицейский говорит, что связаться с ними он не смог.