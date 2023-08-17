Стивен Кинг продал права на свой рассказ студентке ВГИКа за один доллар

Стивен Кинг продал за один доллар права на свой рассказ студентке ташкентского филиала ВГИКа Гульнаре Ивановой. Об этом сообщает RTVI.
Речь идет о рассказе «Человек, который не пожимал рук». Иванова рассказала, что участвовала в программе Dollar Baby, в рамках которой писатель дает возможность начинающим кинематографистам со всего мира использовать его произведения.
Постановщица сняла по рассказу короткометражку, которая победила на кинофестивале в Малайзии Nitiin International Film Festival в категории «Лучший триллер». «Фильм пока не в доступе, как только его можно будет показывать в люди, я проинформирую на своих страницах», — добавила она. Сейчас Иванова работает над своей первой полнометражкой «Открой глаза» по рассказу О.Генри.
«Человек, который не пожимал рук» вышел в 1985 году в сборнике Кинга «Команда скелетов». Рассказ написан в виде истории, рассказанной стариком Джорджем Грегсоном.
В мае стало известно, что Том Хиддлстон и Марк Хэмилл снимутся в новой экранизации Стивена Кинга «Жизнь Чака». Режиссером адаптации выступит Майк Флэнаган, который ранее работал над фильмами «Доктор Сон» и «Призрак дома на холме».