Стивен Кинг продал права на свой рассказ студентке ВГИКа за один доллар

Постановщица сняла по рассказу короткометражку, которая победила на кинофестивале в Малайзии Nitiin International Film Festival в категории «Лучший триллер». «Фильм пока не в доступе, как только его можно будет показывать в люди, я проинформирую на своих страницах», — добавила она. Сейчас Иванова работает над своей первой полнометражкой «Открой глаза» по рассказу О.Генри.