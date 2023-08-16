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Полиция Петербурга доставила более 100 мигрантов с российским гражданством в военкомат

Семён Гудошников
Сегодня в 14:52

Полиция в ходе двухдневного рейда в Петербурге доставила более 100 мигрантов с российским гражданством, не состоящих на воинском учете, в военкомат. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полиции заявили, что это «новая опция». Теперь в миграционных рейдах силовики «встречают» не только иностранцев, но и их земляков, уже принявших российское гражданство. И правоохранители «не упускают возможности дополнительного просвещения» таких людей об обязанности воинской службы.

Рейд проводился на Софийской овощебазе. В ходе него было выявлено 400 иностранцев, 55 из которых находились в России с нарушением миграционного законодательства. «Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет», — сказали в МВД.

Там отметили, что на одного из мигрантов завели уголовное дело по статье 327 УК (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Согласно российскому законодательству, иностранец, получивший российское гражданство обязан в течение двух недель с момента регистрации по месту жительства встать на воинский учет, напоминает РБК.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, в свою очередь, предложил выдавать иностранцам паспорт гражданина России одновременно с постановкой на воинский учет. По его словам, сейчас мужчины-мигранты забывают встать на воинский учет после оформления паспорта.

В сентябре 2022 года Владимир Путин подписал закон об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, заключившим контракт с Российской армией. Для получения гражданства в упрощенном порядке иностранец обязан заключить контракт на срок не менее года и принимать участие в боевых действиях не менее шести месяцев.

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