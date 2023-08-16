Полиция Петербурга доставила более 100 мигрантов с российским гражданством в военкомат

Рейд проводился на Софийской овощебазе. В ходе него было выявлено 400 иностранцев, 55 из которых находились в России с нарушением миграционного законодательства. «Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет», — сказали в МВД.