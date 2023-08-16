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Милли Бобби Браун выразила готовность оставить роль Одиннадцати в «Очень странных делах»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:22

Милли Бобби Браун рассказала в интервью Women’s Wear Daily о конце «Очень странных дел» и готовности отпустить Одиннадцать.

«Думаю, я готова. Это было таким важным фактором в моей жизни, но это как окончание средней школы, это как выпускной год. Ты готов идти, цвести и процветать и ты благодарен за тот период, который был, но пришло время жить собственной жизнью», — сказала актриса.

Браун поддержала мнение своего коллеги Дэвида Харбора, который в начале этого года сказал, что сериал пора заканчивать несмотря на большую любовь к нему.

«Я считаю, что это замечательное шоу, даже если бы я в нем не участвовал. Сейчас прошло почти девять лет с момента съемок первого сезона, и я думаю, что пришло время его закончить», — подчеркнул он тогда.

Пятый сезон «Очень странных дел» станет последним. Его съемки должны были начаться в мае, но из‑за забастовок все отменилось. Netflix до сих пор не называет дату начала работы над проектом.

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Бобби БраунДэвид Харбор
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