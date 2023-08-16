ВИА «Жуки» и Эльвин Преслиев: как бы выглядели иностранные звезды, если бы родились в СССР

Диджитал-художник Джимми Нейрон (настоящее имя — Евгений Мацкевич), который известен переосмыслением образов звезд и феноменов поп-культуры с помощью нейросети Midjorney, снова совместил несовместимое. В этот раз в своем телеграм-канале он показал, как бы выглядели звезды иностранной сцены, если бы они родились в СССР.