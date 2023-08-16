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ВИА «Жуки» и Эльвин Преслиев: как бы выглядели иностранные звезды, если бы родились в СССР

Виктория Шанина
Сегодня в 15:13

Диджитал-художник Джимми Нейрон (настоящее имя — Евгений Мацкевич), который известен переосмыслением образов звезд и феноменов поп-культуры с помощью нейросети Midjorney, снова совместил несовместимое. В этот раз в своем телеграм-канале он показал, как бы выглядели звезды иностранной сцены, если бы они родились в СССР.

В подборку Нейрона попали, в частности, советские версии Фредди Меркьюри, Фрэнка Синатры, Дэвида Боуи и даже группы The Beatles. И хотя Джареда Летова в ней нет, эксперимент получился интересным.

Больше всего изображений в советских образах получил Элвис Пресли — белая рубашка с глубоким вырезом и стразами сменилась пиджаками — преимущественно красными. А зовут короля рок-н-ролла теперь Эльвин Преслиев.

© Евгений Мацкевич
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© Евгений Мацкевич
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© Евгений Мацкевич
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© Евгений Мацкевич
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А вот узнаваемая рубашка Элвиса Пресли по какой‑то причине досталась Фредди Меркьюри — точнее, Федору Ртутину.

© Евгений Мацкевич

На всех кадрах с Давидом Луковкиным (советская версия Дэвида Боуи) появились звезды, некоторые даже на погонах на костюме в виде военной формы. В комментариях пользователи пишут, что Луковкин похож на Гарри Стайлза, а также придумывают ему биографию: «Это же Давид Боуев, заслуженный артист Каракалпакстана, Луковкин это псевдоним сценический».

© Евгений Мацкевич
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© Евгений Мацкевич
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© Евгений Мацкевич
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Солист The Rolling Stones Мик Джаггер стал Михеем Повозкиным. И хотя с именем некоторые комментаторы не согласны, внешне артист, созданный нейросетью, довольно похож на своего прототипа.

© Евгений Мацкевич

Курт Кобейн стал бардом Куприяном Кобейновым. Его костюмы получились более повседневными, а один из них — даже с намеком на русскую народную вышивку.

© Евгений Мацкевич
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© Евгений Мацкевич
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Михаил Яковлев (он же Майкл Джексон) вышел на сцену в образах, напоминающих наряды Щелкунчика.

© Евгений Мацкевич
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© Евгений Мацкевич
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В подборку попали и три квартета: ВИА «Жуки» (пародия на The Beatles), ВИА «Двери» (The Doors) и ВИА «Поцелуй» (Kiss). Образы последних, кстати, комментаторы сравнивают с костюмами из российского телесериала «Деревня дураков».

© Евгений Мацкевич
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© Евгений Мацкевич
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© Евгений Мацкевич
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Фрэнк Синатра стал Фролом Синатровым, а Мадонна (полное имя — Мадонна Луиза Чикконе) — Луизой Чиковой.

© Евгений Мацкевич
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© Евгений Мацкевич
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Ранее Евгений Мацкевич с помощью Midjorney переосмыслил образ курьера. Художник перенес курьера в мир «Безумного Макса», «Очень странных дел», «Звездных войн», «Гарри Поттера», «Бегущего по лезвию» и других картин. Посмотреть изображения можно по ссылке.

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