Джессика Честейн в детстве ела банановую кожуру для привлечения внимания

Джессика Честейн рассказала о своей детской причуде в подкасте «WTF с Марком Мароном». Актриса заявила, что ела апельсиновые и банановые корки в школьной столовой, чтобы люди вокруг обращали на нее внимание.
По ее словам, она знала, что это ужасная привычка, но ничего не могла с этим поделать. Честейн описала себя в школьные годы «ботаничкой и невеждой». Она даже вспомнила, что родители сделали ей завивку, из‑за которой она стала похожа на маленькую сиротку Энни.
По словам звезды «Глаз Тэмми Фэй», больше уверенности в себе она обрела, когда начала посещать театральные кружки и осознала свой актерский талант.
В других выпусках подкаста Честейн рассказывала о бедном детстве с матерью-одиночкой, братом и младшей сестрой, которая в 2003 году покончила с собой в возрасте 24 лет из‑за наркотической зависимости.