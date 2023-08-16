Джессика Честейн в детстве ела банановую кожуру для привлечения внимания

По ее словам, она знала, что это ужасная привычка, но ничего не могла с этим поделать. Честейн описала себя в школьные годы «ботаничкой и невеждой». Она даже вспомнила, что родители сделали ей завивку, из‑за которой она стала похожа на маленькую сиротку Энни.