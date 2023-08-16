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Джессика Честейн в детстве ела банановую кожуру для привлечения внимания

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:23

Джессика Честейн рассказала о своей детской причуде в подкасте «WTF с Марком Мароном». Актриса заявила, что ела апельсиновые и банановые корки в школьной столовой, чтобы люди вокруг обращали на нее внимание.

По ее словам, она знала, что это ужасная привычка, но ничего не могла с этим поделать. Честейн описала себя в школьные годы «ботаничкой и невеждой». Она даже вспомнила, что родители сделали ей завивку, из‑за которой она стала похожа на маленькую сиротку Энни.

По словам звезды «Глаз Тэмми Фэй», больше уверенности в себе она обрела, когда начала посещать театральные кружки и осознала свой актерский талант.

В других выпусках подкаста Честейн рассказывала о бедном детстве с матерью-одиночкой, братом и младшей сестрой, которая в 2003 году покончила с собой в возрасте 24 лет из‑за наркотической зависимости.

Весной этого года стало известно, что Честейн снимется в мини-сериале «Ученый» от Apple TV+. Шоу расскажет о сверхсекретном сыщике по прозвищу Ученый, который проникает в онлайн-группы ненависти, чтобы вычислить самых жестоких людей в стране.

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Джессика ЧестейнМарк Марон
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