Минздрав: приказ о порядке выдачи справки о смене пола утратил силу

Ранее член СПЧ при президенте России Ева Меркачева призывала не отменять решения о смене пола для тех, кто находился в процессе этого. Она заявила, что после принятия процедуры прокуратура начинает «пытаться открутить назад некоторые истории, считая, что эти люди незаконно получили паспорт».