Реклама
Новости

Минздрав: приказ о порядке выдачи справки о смене пола утратил силу

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:34

Минздрав признал утратившим силу документ, который утверждал порядок процедуры смены пола в России.

Приказ вступает в силу 16 августа, он опубликован на интернет-портале правовой информации.

© Изображение: интернет-портал правовой информации

Ранее член СПЧ при президенте России Ева Меркачева призывала не отменять решения о смене пола для тех, кто находился в процессе этого. Она заявила, что после принятия процедуры прокуратура начинает «пытаться открутить назад некоторые истории, считая, что эти люди незаконно получили паспорт».

24 июля Владимир Путин подписал закон о запрете трансгендерного перехода. Cогласно закону, теперь все операции, связанные с трансгендерным переходом, будут запрещены. Исключение сделали лишь для детей с врожденными аномалиями, связанными с нарушениями формирования половых органов. Кроме того, запрещены медицинские препараты, позволяющие осуществить трансгендерный переход.

расскажите друзьям
теги
Совет по правам человека
люди
Владимир ПутинЕва Меркачева
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»