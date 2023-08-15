Минздрав: приказ о порядке выдачи справки о смене пола утратил силу

Минздрав признал утратившим силу документ, который утверждал порядок процедуры смены пола в России.
Ранее член СПЧ при президенте России Ева Меркачева призывала не отменять решения о смене пола для тех, кто находился в процессе этого. Она заявила, что после принятия процедуры прокуратура начинает «пытаться открутить назад некоторые истории, считая, что эти люди незаконно получили паспорт».
24 июля Владимир Путин подписал закон о запрете трансгендерного перехода. Cогласно закону, теперь все операции, связанные с трансгендерным переходом, будут запрещены. Исключение сделали лишь для детей с врожденными аномалиями, связанными с нарушениями формирования половых органов. Кроме того, запрещены медицинские препараты, позволяющие осуществить трансгендерный переход.