Фильм с Бобом Хоскинсом и Джоном Легуизамо в главных ролях по-прежнему занимает неоднозначное, но важное место в истории игровых киноадаптаций, пишет издание. Сперва на фильм обрушилась критика, но со временем у картины появились поклонники по всему миру — и она стала культовой.