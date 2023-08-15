15 сентября зрители в Японии смогут увидеть спецпоказ фильма «Супербратья Марио» 1993 года, приуроченный к 30-летию премьеры. Ленту специально отремастерили в 4K-формат, сообщает GameSpot.
Фильм с Бобом Хоскинсом и Джоном Легуизамо в главных ролях по-прежнему занимает неоднозначное, но важное место в истории игровых киноадаптаций, пишет издание. Сперва на фильм обрушилась критика, но со временем у картины появились поклонники по всему миру — и она стала культовой.
«Супербратья Марио. Фильм» вышел в 2023 году и стал одним из самых кассовых анимационных картин за всю историю. Марио озвучил Крис Пратт, Пич — Аня Тейлор-Джой, Донки Конга — Сет Роген, Чарли Дей подарил свой голос Луиджи, а Джек Блэк — Боузеру.