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В повторный прокат выйдут «Супербратья Марио» 1993 года — провальные, но ставшие культовыми после

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:55

15 сентября зрители в Японии смогут увидеть спецпоказ фильма «Супербратья Марио» 1993 года, приуроченный к 30-летию премьеры. Ленту специально отремастерили в 4K-формат, сообщает GameSpot.

Фильм с Бобом Хоскинсом и Джоном Легуизамо в главных ролях по-прежнему занимает неоднозначное, но важное место в истории игровых киноадаптаций, пишет издание. Сперва на фильм обрушилась критика, но со временем у картины появились поклонники по всему миру — и она стала культовой.

«Супербратья Марио. Фильм» вышел в 2023 году и стал одним из самых кассовых анимационных картин за всю историю. Марио озвучил Крис Пратт, Пич — Аня Тейлор-Джой, Донки Конга — Сет Роген, Чарли Дей подарил свой голос Луиджи, а Джек Блэк — Боузеру.

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Боб ХоскинсДжон ЛегуизамоКрис ПраттАня Тейлор-джойЧарли ДейДжек Блэк
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