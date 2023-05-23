«Супербратья Марио. Фильм» стали третьим самым кассовым мультфильмом в истории

«Супербратья Марио. Фильм» стали третьим мультфильмом в рейтинге самых кассовых анимационных картин за всю историю, сообщает The Hollywood Reporter. В мировом прокате лента собрала 1,253 млрд долларов.
«Супербратья Марио. Фильм» обогнали «Суперсемейку-2», но не достигли показателей двух частей «Холодного сердца»: первая собрала 1,284 млрд долларов, а вторая заработала 1,452 млрд. Возможно, мультфильму по Mario удастся обогнать вторую часть.
Глава Nintendo Сюнтаро Фурукава заявлял, что успех мультфильма оказывает положительное влияние на основной бизнес компании. «Например, растут продажи товаров, связанных с Марио, и наблюдается небольшой рост активности в отношении классических игр про Марио, в которые можно играть через Nintendo Switch Online», — заявил он и понадеялся на рост интереса к играм.
Сюжет «Супербратьев Марио. Фильм» рассказывает о братьях-водопроводчиках Марио и Луиджи, которые волей судьбы попадают в незнакомый им сказочный мир. Они встречают принцессу Пич и помогают ей спасти королевство от злодея Боузера.