«Супербратья Марио. Фильм» стали третьим самым кассовым мультфильмом в истории

Глава Nintendo Сюнтаро Фурукава заявлял, что успех мультфильма оказывает положительное влияние на основной бизнес компании. «Например, растут продажи товаров, связанных с Марио, и наблюдается небольшой рост активности в отношении классических игр про Марио, в которые можно играть через Nintendo Switch Online», — заявил он и понадеялся на рост интереса к играм.