На заводе в Великих Луках поставили восьмиметровый памятник Сталину

Напротив проходной завода «Микрон» в Великих Луках поставили памятник Иосифу Сталину высотой восемь метров. Инициаторами установки выступил фонд культурного наследия «Русский витязь», сообщили РИА «Новости» его представители.
На открытии присутствовал заместитель гендиректора фонда и режиссер документального кино Владимир Паршиков. «Его [памятника] проект создал скульптор Михаил Красильников еще 4 года назад. Предполагалось, что памятник установим в Волгограде, но из‑за позиции региональных властей реализовать не получилось», — рассказал он.
В результате место установки искали три года, добавил он. Памятник Сталину хотели поставить в Подмосковье, Воронеже, но власти не согласовывали. В 2023 году идею поддержало руководство завода «Микрон», который производит стеллажи для торговых и складских помещений. «Люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину», — утверждает Паршиков.
В последний раз бюст Сталина торжественно открыли в Волгограде к 80-летию победы в Сталинградской битве. В 2019 году Совет по правам человека РФ осудил установку памятников Сталину на государственной или муниципальной земле, сравнив это с оправданием политических репрессий, депортации народов, коллективизации и голодомора и глумлением над памятью жертв прошлого века.