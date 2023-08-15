На заводе в Великих Луках поставили восьмиметровый памятник Сталину

В результате место установки искали три года, добавил он. Памятник Сталину хотели поставить в Подмосковье, Воронеже, но власти не согласовывали. В 2023 году идею поддержало руководство завода «Микрон», который производит стеллажи для торговых и складских помещений. «Люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину», — утверждает Паршиков.