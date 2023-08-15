В Чебоксарах заметили стену с флагами стран, в том числе Украины. Мэр города лично прибыл на место

В конце февраля в соцсетях разошлись фото и видео стенда украинских студентов Российского университета дружбы народов. Их стол был украшен флагом Украины вместе с книгами и открытками. Некоторых пользователей это возмутило, вуз обвиняли в недостатке патриотизма. Также были комментарии, почему в РУДН, который располагается в российской столице Москве, нет русского землячества.