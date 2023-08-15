В Чебоксарах заметили стену с флагами стран, в том числе Украины. Мэр города лично прибыл на место

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин обратил внимание на анонимную жалобу в сети на украинский флаг в одном из кафе города. Градоначальник рассказал об этом в своем телеграм-канале.
На колонне в кафе Il Sush-ka в торговом центре «Мадагаскар» изображены флаги разных государств, в том числе Украины. Спирин решил проверить лично, так ли это, и убедился. После разговора с владельцем заведения он написал, что «недоразумение устранено».
В конце февраля в соцсетях разошлись фото и видео стенда украинских студентов Российского университета дружбы народов. Их стол был украшен флагом Украины вместе с книгами и открытками. Некоторых пользователей это возмутило, вуз обвиняли в недостатке патриотизма. Также были комментарии, почему в РУДН, который располагается в российской столице Москве, нет русского землячества.
Министр высшего образования и науки Валерий Фальков поручил провести служебную проверку РУДН. В итоге уволили проректора по работе со студентами, который дал разрешение на размещение флагов.