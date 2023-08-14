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Суд Джорджии сообщил о новом иске против Дональда Трампа, а потом удалил документ

Юлия Онодэра
Вчера в 22:56

В американском штате Джорджия в отношении экс-президента Дональда Трампа подали новый иск — о подстрекательстве чиновников к нарушению присяги. Об этом сообщил Reuters.

Трампа обвинили также в сговоре с целью дачи ложных показаний и сговоре с целью совершения подлога. Кроме того, в числе новых обвинений — нарушение закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях.

Документ с текстом обвинений опубликовали на сайте Фултонского суда. Позднее его удалили с портала без каких‑либо пояснений.

«Сообщение агентства Reuters о том, что эти обвинения были выдвинуты, является неточным. Кроме этого, мы не можем комментировать», — заявили в окружной прокуратуре.

Если Трампу предъявят перечисленные обвинения, в его отношении возбудят уже четвертое дело за последние пять месяцев. Бывший президент США выступает фигурантом дела о штурме Капитолия, а также дел о фальсификации деловой отчетности и незаконном хранении секретных документов.

Несмотря на это, Трамп вновь претендует на президентский пост. Он считается фаворитом в качестве вероятного кандидата от Республиканской партии. Согласно законам США, Трамп сможет баллотироваться, даже если его признают виновным по какому‑либо из уголовных дел.

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Дональд Трамп
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