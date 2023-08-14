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Роспотребнадзор отменил анкетирование о коронавирусе при въезде в РФ

Рустам Абдуллин
Вчера в 18:56

Роспотребнадзор отменил обязательное заполнение карточки прибывающего для всех въезжающих в РФ. Постановление ведомства опубликовано на портале правовой информации.

При этом само анкетирование все еще может проводиться. Региональные подразделения обязали проводить выборочное тестирование лиц, прибывающих из стран с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией.

Требование действовало с марта 2020 года, в то время за пределами Китая было зарегистрировано менее 100 случаев коронавируса и нулевая смертность. Иностранцы и россияне должны были заполнить анкету до прибытия в страну и сдать ее на пограничном пункте.

В мае 2023 года ВОЗ объявила об отмене статуса пандемии для COVID-19.

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РоспотребнадзорВОЗ
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