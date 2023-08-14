Роспотребнадзор отменил анкетирование о коронавирусе при въезде в РФ

Роспотребнадзор отменил обязательное заполнение карточки прибывающего для всех въезжающих в РФ. Постановление ведомства опубликовано на портале правовой информации.
При этом само анкетирование все еще может проводиться. Региональные подразделения обязали проводить выборочное тестирование лиц, прибывающих из стран с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией.
Требование действовало с марта 2020 года, в то время за пределами Китая было зарегистрировано менее 100 случаев коронавируса и нулевая смертность. Иностранцы и россияне должны были заполнить анкету до прибытия в страну и сдать ее на пограничном пункте.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям