Образование Не повторяйте наших ошибок: 15 важных советов первокурсникам от редакции «Афиши Daily» Афиша Daily Шура Богачёва Сегодня 4 мин на чтение

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Сотни тысяч молодых россиян сегодня впервые пойдут в вуз. Мы в редакции «Афиши Daily» тоже когда-то были первокурсниками. Вспомнили на днях свои светлые студенческие годы и собрали 15 полезных советов, которые упростили бы нам жизнь в 18 лет.

Отнеситесь серьезно к изучению профильных предметов в первый год. Поверьте, эти знания понадобятся вам сто раз на следующих курсах и экзаменах, а еще заложат классную профессиональную базу. Дружите со старшаками. Они подскажут, как найти общий язык с конкретным преподавателем, помогут с домашкой, сольют вопросы прошлогодней контрольной и скинут ценнейший гугл-док с готовыми билетами. Заранее попросите у старшаков тот самый файл с ответами для экзамена по самому сложному для вас предмету и читайте его регулярно. Перед сессией скажете себе спасибо. Дружите со старостой или как минимум не конфликтуйте. Вы пока не представляете, насколько это влиятельный человек. А вот со сплетниками приятельствовать не стоит, да и самому сплетничать — тоже. Это по-человечески некрасиво, а еще вы с людьми из вашего вуза будете годами работать в одной сфере. Берегите репутацию смолоду. Ни в коем случае не пропускайте посвят. Вероятно, там вы переживете одну из самых веселых вечеринок в вашей жизни. И обзаведетесь товарищами из других групп. Воспоминаний и обсуждений хватит до конца обучения. Групповой чат общежития теперь главный источник информации для всех, кто там живет. Там вас спасут, когда закончится соль, сообщат, в какой комнате сегодня проходит тусовка, и предупредят об отключении воды или внезапной проверке чистоты. А еще в этой беседе постоянно продают за гроши столы, принтеры, куртки и все на свете. Не ссорьтесь с администрацией общежития. Эти женщины при добром отношении заменят вам первым старую кровать на новую и переведут в только что отремонтированную комнату. Пару раз загляните на тусовку к общажным, если живете в квартире. Это того стоит. При тяжелых обстоятельствах или жестком выгорании не рубите сплеча, не уходите в никуда, а берите академический отпуск. Отдохнете и подумаете, надо ли на самом деле бросать учебу. Когда знаете, что вам придется много отсутствовать на занятиях по какому-то предмету, объяснитесь с преподавателем заранее. Они сильно не любят тех, кто перед сессией пытается за неделю закрыть все долги, и терпимо относятся к ребятам, которые в течение полугода показывают им выполненную домашку и конспекты. И лучше обсуждать все сложные вопросы вживую, а не по электронной почте. Не стесняйтесь активничать на семинарах и выражать свою позицию. Это безопасное место, чтобы научиться дискутировать и уверенно говорить на публике. И да, заряженных студентов преподаватели запоминают и любят больше молчунов. Пользуйтесь всеми благами студенчества. В некоторые крутые музеи вас пускают бесплатно, часто делают скидки в кофейнях, кинотеатрах и театрах. Экономить можно также на городском транспорте и поездах. Только не забывайте везде носить с собой студенческий! Идеальная подработка для студентов младших курсов — репетиторство. С первого курса задумывайтесь о теме вашего диплома. Приглядывайтесь к преподавателям, которым она интересна, забивайте у них место заранее. Весьма обидно будет попасть по распределению к научнику другой специализации. Писать дипломную работу сложно, писать ее о том, что вам неинтересно, — абсолютная мука. В идеале надо развивать понравившуюся тему еще в курсовых. Это облегчит вам жизнь на четвертом курсе: многие просто дополняют и объединяют старые наработки. Подробности по теме Привел на защиту попа, изучила феномен Патриков: 5 студентов с необычными дипломами